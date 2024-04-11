Российским дачникам объяснили, как правильно выбрать вилы Депутат Чаплин: вилы для дачи должны быть неширокими и с треугольными зубцами

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При покупке вил на дачу нужно быть внимательным, так как не все они подходят для перекопки почвы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Если не учесть этот нюанс, то дачник может случайно выбрать инструмент для навоза или сена.

Не все вилы подходят для перекопки почвы, не ошибитесь, выбрав инструмент для навоза или сена. Для дачников лучший вариант — неширокие вилы с толстыми, плоскими или треугольными в сечении зубьями. Их делают из нержавейки или прочной стали. Цена на эти инструменты от 500 рублей до двух тысяч рублей, — отметил собеседник издания.

Агроном Михаил Воробьев ранее заявил, что талый снег полезен для растений и помогает избежать повреждений луковичных культур из-за мороза. По его словам, с весной наступает начало земляных работ для огородников и садоводов, поэтому талый снег может благоприятно повлиять на подготовку к дачному сезону.

Кроме того, с приходом весны всем садоводам необходимо подготовить теплицу к дачному сезону, продезинфицировать помещение от вредителей и поменять пленку. Агроном и садовод Октябрина Ганичкина посоветовала NEWS.ru использовать раствор карбофоса, который не вредит человеку и уничтожает паутинного клеща.

Помимо этого, подолог Елена Лапатина призвала работать на огороде в перчатках и закрытой обуви, чтобы защитить руки и ноги в дачный сезон. Специалист также подчеркнула, что во время активных работ следует внимательно относиться к искусственному покрытию на ногтях: маникюр и педикюр нужно вовремя менять или вовсе отказаться от них.