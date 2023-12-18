Российский отель отказался заселять бойцов СВО В Ростовской области направляющихся на СВО военных отказались заселять в отель

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Отель в Ростовской области отказался заселять российских военнослужащих, которые возвращались после отпуска в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, администратор гостиницы заявил, что они не обслуживают военных и отказался пускать бойцов.

Как рассказала организатор перевозок, бойцам заранее забронировали номера в отеле в Миллерово. Они планировали остановиться там на ночевку, а утром отправиться дальше. Однако военным пришлось посреди ночи искать новое место и поехать в Каменск.

Хозяйка отела попыталась объяснить случившееся плохим поведением солдат. Она заявила, что бойцы часто шумят и мусорят и вообще отпугивают других посетителей гостиницы.

Ну стараемся не заселять, да (военных. — NEWS.ru). Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят, едут дальше, получается, что у нас тогда только военные будут. Плюс военные плохо себя ведут: курят в номерах, мусора много, — заявила руководитель отеля.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесников заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам СВО, будут грозить серьезные последствия. По словам парламентария, за такое поведение необходимо вводить жесткие санкции, как минимум лишать рабочих мест и должностей.