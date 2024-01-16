Российский миллиардер погиб при сходе лавины Baza: основатель крупного реселлера Apple Годунов погиб под лавиной в Хибинах

Фото: NBCom Group/youtube

Андрей Годунов

Российский миллиардер и основатель фирмы NBCOM Group, в которую входит один из крупнейших в РФ реселлеров техники Apple — компания iPort, Андрей Годунов погиб во время похода в Мурманской области, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, бизнесмен из Санкт-Петербурга попал под лавину.

Как передает канал, тело Годунова нашли около ущелья Рамзай на горе Петрелиус в Хибинах, вместе с ним был предприниматель Игорь Слонский. Отмечается, что они ехали на снегоходе с незарегистрированной туристской группой, когда на них сошла лавина. Оба бизнесмена погибли на месте.

Информацию о гибели двух туристов из Санкт-Петербурга в горном массиве Хибины ранее подтвердил Следственный комитет РФ. Ведомство сообщало, что двое мужчин 49 и 55 лет пытались совершить восхождение на перевале Рамзая. При этом ни один из погибших не зарегистрировался в системе МЧС перед подъемом на гору.

Ранее в горах Хакасии из-за снегопада погибли двое туристов. Один из них скончался от переохлаждения, второй умер от сердечного приступа. Известно, что группа из 26 человек дошла до села Приискового и встала на привал. На следующий день погода резко ухудшилась. Три человека смогли самостоятельно вернуться в пункт базирования на снегоходах, еще 21 туриста спасатели вывезли на ратраках.