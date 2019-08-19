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Столица Сербии Белград названа городом с самыми лучшими вечеринками в мире. Соответствующий рейтинг составило издание Lonely Planet.

На втором месте оказался мексиканский город Плая-дель-Кармен, а замыкает тройку лидеров Сингапур.

При этом в первую пятёрку самых тусовочных городов мира вошёл российский Санкт-Петербург. Издание особенно отметило более 200 ночных развлекательных заведений, дешёвое жильё и особенную атмосферу в выходные дни.

Также в первую десятку рейтинга вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что Москва заняла пятое место в мировом рейтинге городов с наибольшим процентом пробок на дорогах за 2018 год. Лидером в этом списке стал индийский Мумбаи.