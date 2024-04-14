Российский боец вернулся в зону СВО после потери ноги РИА Новости: потерявший ногу в боях за Артемовск российский боец вернулся на СВО

Фото: МО РФ

Потерявший ногу в боях за Артемовск военнослужащий вернулся в зону СВО после восстановления, сообщает РИА Новости. Боец принимает участие в спецоперации в качестве командира одного из подразделений в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева добровольческого корпуса, который действует в составе Южной группировки войск.

Это уже мой третий контракт. Сейчас я в инженерном батальоне имени Карбышева. Первый контракт у меня был в ЧВК, — заявил военнослужащий с позывным Ашкеназе.

Он рассказал, что получил ранение в результате прилета минометного снаряда. Затем он попал в госпиталь, а впоследствии — на протезирование. Его наградили медалью «За отвагу». Во время реабилитации мужчина занимался бегом, туризмом, а после похода в горы решил, что может вернуться на СВО. Ашкеназе пояснил, что его мотивацией стало желание защищать родную страну.

Ранее военнослужащий ВСУ, лишившийся в ходе боестолкновений обеих ног, получил отказ на КПП на польско-украинской границе. Пограничники Украины для дальнейшего пропуска потребовали от него медицинские документы, которых мужчина при себе не имел. Спор продлился не менее часа. Мужчина показал военный билет, в котором стояла печать о том, что он снят с воинского учета, а также указал на протезы. Спустя время его все же пропустили.