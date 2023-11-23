Российского актера нашли мертвым в Индии В Индии погиб российский актер Максим Белецкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии в возрасте 37 лет, сообщил ГAУК РМЭ «Республиканский театр кукол» в социальной сети «ВКонтакте». По информации театра, он будет похоронен там же.

Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же. Коллектив Республиканского театра кукол выражает соболезнования родным и близким Максима, — говорится в сообщении.

Белецкий служил в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле в 2007–2021 годах, сыграв множество ролей в спектаклях для взрослых. Кроме того, в репертуаре театра присутствуют две его режиссерские постановки для детей: «Звездочка» «Цветик-семицветик».

Ранее сообщалось о гибели российской актрисы и хореографа Полины Меньших в ДНР. Она приехала с концертом к военным на День ракетных войск и артиллерии. Во время ее выступления в театре в кровлю здания попал снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS. По данным СМИ, за обстрел несет ответственность 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.