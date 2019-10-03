Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины Петра Порошенко. Против бывшего главы государства открыто сразу несколько уголовных дел.
Решение о подключении Новикова было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к РФ,
В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан — пленников Кремля и российских оппозиционеров, — говорится в заявлении «Европейской солидарности».
Среди доверителей Новикова украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за причастность к убийству российских журналистов. Ещё одним клиентом Новикова является капитан катера «Бердянск» Роман Мокряк — участник инцидента в Керчи. Он также представляет интересы главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.
Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Ранее следователи ГБР спрашивали экс-главу страны о моряках, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме этого, политик рассказал следователям о приватизации ПриватБанка, являвшейся, по его мнению, «элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег». Это, по его словам, проводилось «в интересах 20 млн вкладчиков», писал News.ru.
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