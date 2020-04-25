Российских туристов вернули на родину из Таиланда

https://static.news.ru/photo/90755a04-8769-11ea-a27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Самолёт авиакомпании «Аврора» привез из Бангкока в Хабаровск российских туристов, которые не смогли раньше вернуться на родину из-за закрытия границ. На борту лайнера, приземлившегося 26 апреля в 12.20 (5.20 мск), находилось 113 человек.

В аэропорту Хабаровска их встречали санитарные врачи. Туристам предстоит провести две недели на карантине, который организован в местной гостинице, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наибольшее число россиян к 23 апреля застряли в Индии, Таиланде и Соединённых Штатах. Всего за границей находилось примерно 50 тысяч человек. Рост числа людей, желающих вернуться на родину, связан с увеличением количества анкет, которые люди заполняют на сайте госуслуг.