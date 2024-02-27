Российских геймеров оставили без сообщества Steam Роскомнадзор внес сайт геймерского сообщества Steam в реестр запрещенных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор внес сайт сообщества игрового маркетплейса Steam Community в реестр запрещенных, пишут «Ведомости». По словам представителя организации Вадима Ампелонского, решение принято из-за публикации информации о наркотических средствах.

Соответствующие уведомления многократно отправлялись на различные адреса электронной почты, но ответа мы так и не получили, — сказал Ампелонский.

Заблокированная платформа предоставляла возможность создания и участия в мероприятиях и турнирах. Пользователи могли общаться друг с другом и делиться творческим контентом. Теперь российские геймеры рискуют потерять доступ к своим страницам и торговой площадке. В ведомстве надеются, что игровое сообщество, пользующееся Steam, поможет донести до администрации сервиса информацию о необходимости удалить запрещенный контент.

Ранее Steam отказался от расчетов в национальных валютах Аргентины и Турции. Причиной принятия такого решения стала нестабильность курса турецкой лиры и аргентинского песо. Пользователям платформы предложили тогда оплачивать покупки долларами США.

Президент России Владимир Путин ранее поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки. По словам главы государства, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и воспитывать в нем общечеловеческие ценности.