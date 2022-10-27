Российские врачи нашли новый метод лечения осложнений у детей после COVID Новиков: в Подмосковье врачи запатентовали метод лечения осложнений у детей после COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Химкинской областной больницы разработали и запатентовали новый метод лечения детей с мультисистемным воспалительным синдромом, заявил представитель медучреждения Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru. По словам эксперта, синдром возникал через- одну две недели после перенесенного COVID-19 и по симптомам был схож с болезнью Кавасаки. Новиков отметил, что в основу инновационного метода легла комплексная медикаментозная терапия и плазмаферез.

С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, когда у них были поражены практически все органы. Изначально мы применяли иммуноглобулин, но для более эффективного лечения и минимизации осложнений, мы применили совсем иной подход. Он заключается в том, что совмещается лекарственная терапия с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток, — рассказал Новиков.

Эксперт подчеркнул, что данный метод неоднократно показывал эффективность при лечении синдрома. По словам Новикова, в первый раз новый способ лечения испытали на 5-летнем пациенте.

Он поступил к нам в тяжелом состоянии после перенесенной новой коронавирусной инфекцией. Уже через несколько дней мы заметили положительную динамику, ребенок быстро пошел на поправку. За время пандемии в нашу больницу поступило более 10 пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом и все после прохождения курса лечения были выписаны домой, — добавил Новиков.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что два новых штамма коронавирусной инфекции, скорее всего, будут плохо реагировать на вакцину, ускользая от нее. Так он прокомментировал известие о появлении ранее неизвестных разновидностей коронавируса. Однако, по его словам, несмотря на скорость распространения новых штаммов, заразившиеся россияне будут весьма легко переносить заболевание, поэтому серьезных поводов для беспокойства пока нет.