Российские ученые пропустили мощную магнитную бурю РАН: ученые ошиблись в оценках мощности магнитной бури 5 ноября

Фото: Markus Hibbeler/dpa/Global Look Press

Ученые ошиблись в расчетах мощности солнечной вспышки и скорости потока плазмы, которые спровоцировали сильнейшую магнитную бурю, заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По словам специалистов, интенсивность бури была настолько высокой, что вызвала полярные сияния, которые можно было увидеть даже на юге России.

Эксперты пояснили, что мощный плазменный поток был выброшен Солнцем еще 3 ноября. По времени он совпал со слабой солнечной вспышкой, которую хоть как-то можно наблюдать с Земли. Именно с ней его и перепутали ученые.

Приход плазмы к Земле ожидался завтра, 6 ноября, и был указан в прогнозах <...> как слабая магнитная буря. <...> Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, — сообщили специалисты РАН.

Сильная магнитная буря на Земле началась вечером 5 ноября. Ей присвоили третий уровень из пяти возможных. Ученые отмечали, что при таких значениях могут возникать проблемы в энергетических системах.