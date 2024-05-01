Российские туристы застряли в Таиланде на сутки из-за задержки рейса

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Российские туристы застряли в Таиланде из-за задержки рейса, передает «Фонтанка». Как рассказал изданию один из путешественников, рейс с более чем 400 туристами задержали на сутки.

Как пишет издание, самолет должен был вылететь с острова Пхукет в 17:25 по местному времени, по данным местного аэропорта, отправление прошло без эксцессов. По словам собеседника, пассажиров действительно пригласили на посадку, но спустя некоторое время вернули в здание воздушной гавани.

По информации издания, в контактном центре авиакомпании Red Wings сообщили, что вылет сдвинут на сутки. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет должен был приземлиться около полуночи, теперь его ждут в 23:55 2 мая. В пресс-службе Red Wings уточнили, что рейс задержали «в целях обеспечения безопасности полетов».

На время ожидания все пассажиры (415 человек) заселены в гостиницу. Вылет в Санкт-Петербург планируется завтра в 17:30 по местному времени. Авиакомпания приносит всем пассажирам извинения за доставленные неудобства, — отметили в пресс-службе.

Ранее российский турист, который застрял на 15 часов в аэропорту Хургады, сообщил, что будет подавать жалобу на египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines из-за ужасных условий ожидания задержанного рейса. Мужчина требует компенсацию за то, что пассажиров оставили в пыльном аэропорту, не предложив отель, а также практически не кормили горячей едой все время ожидания.