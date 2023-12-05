Российские космонавты приступили к изучению эмбрионов перепелов Российские космонавты на МКС приступили к изучению эмбрионов перепелов

Фото: roscosmos

На Международной космической станции российские космонавты начали изучать эмбрионы перепелов, пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Эксперимент под названием «Перепел» направлен на исследование эмбрионального развития с дальнейшим выведением птенцов.

Как уточняет издание, японские перепела были доставлены с Земли. Их развитие осуществлялось в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести. Экипаж уже успел оценить работоспособность инкубатора. Также были получены новые сравнительные данные.

Впервые идея эксперимента возникла в 1990-х годах. Тогда эмбрионов отправили на станцию «Мир». У перепелов были зафиксированы патологии в развитии отдельных органов. Нынешний проект направлен на определение причины возникших отклонений у эмбрионов. Результаты исследования будут использованы для создания ферм, направленных на обеспечение космонавтов продуктами питания во время экспедиций.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» ранее доставил новогодние подарки к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Кроме того, судно доставило питание для отечественных космонавтов, в том числе мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты.