Российские хакеры получили данные о 35 382 без вести пропавших бойцах ВСУ

Фото: МО Украины

Российская хакерская группировка Anarchist Kombatant узнала о 35 382 без вести пропавших, а на деле погибших бойцах ВСУ, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, хакеры взломали архив начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Информация, полученная хакерами, свидетельствует, что тела более 35 тысяч бойцов остались на поле боя. Из-за этого их семьи не смогут получить компенсации, потому что их статус — «пропавшие без вести».

Большая часть бойцов — представители сухопутных войск ВСУ. Хакеры получили 667 листов с их именами, фамилиями и датами рождения. Следом идут солдаты из теробороны (546 листов), десантно-штурмовых войск (398), сил специальных операций (316), а также представители ВМС (242 листа).

Ранее основатель американской ЧВК «Моцарт», сражающейся на стороне вооруженных сил Украины, Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях, которые несут украинские военные. По его словам, Киев сталкивается с проблемами пополнения войск и потому часто на передовую могут направлять новобранцев, не имеющих необходимого уровня подготовки.

До этого стало известно, что под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев, участвовавших в боях в зоне спецоперации на стороне ВСУ. Об этом сообщило в соцсетях посольство Украины в Грузии. 2 декабря дипмиссия сообщила о гибели Джамбулата Хоперии, а 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили.