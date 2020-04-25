Российские банки оставляют сотрудников жить в офисах

https://static.news.ru/photo/dff49872-87b6-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: sovcombank.ru

Российские банки начали переводить отдельных сотрудников на режим работы с проживанием в офисе. Взамен им предлагают надбавки к зарплате или бонусы.

Данная практика уже внедрена в Совкомбанке. В режиме круглосуточного пребывания в офисе работают около 10 сотрудников, отвечающих за критически важные операции.

Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится, — цитирует РБК совладельца кредитной организации Сергея Хотимского.

По его словам, работники добровольно согласились на это за повышенную зарплату.

План по переводу сотрудников в режим работы 24/7 разработан в банке «Зенит». Первый зампред правления Константин Рыбаков рассказал, что для его реализации закупаются продукты, специальные средства и принадлежности. Для работников создана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, а также обеспечено медицинское сопровождение.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Сбербанк Герман Греф заявил, что российским банкам может потребоваться поддержка от государства, если пандемия затянется. По его словам, основные потери кредитных организаций связаны с невозможностью клиентов обслуживать свои долги и их банкротством.