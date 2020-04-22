Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

https://static.news.ru/photo/c77e72d6-5c14-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты нескольких крупных банков в России пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам. Финансовые организации принимают такое решение в одностороннем порядке.

В некоторых случаях они даже не уведомляют об этом пользователей, передаёт РБК. О таких проблемах говорят держатели карт «Совесть», а также банков «Русский Стандарт», Альфа-Банк и ОТП.

В Альфа-Банке это объяснили нестабильной экономической ситуацией в мире, а в КИВИ Банке (выпускает карту «Совесть») — тем, что клиент длительное время не пользовался кредитом.

Ранее NEWS.ru писал, что потеря доходов в условиях пандемии коронавируса может заставить россиян решить финансовую проблему с помощью кредита. Самое простое решение является ошибочным, потому что создаст заёмщику ещё большие трудности в будущем.