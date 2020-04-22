Российские банки начали снижать лимиты по кредиткам

Клиенты нескольких крупных банков в России пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам. Финансовые организации принимают такое решение в одностороннем порядке.
В некоторых случаях они даже не уведомляют об этом пользователей,
В Альфа-Банке это объяснили нестабильной экономической ситуацией в мире, а в КИВИ Банке (выпускает карту «Совесть») — тем, что клиент длительное время не пользовался кредитом.
Ранее NEWS.ru писал, что потеря доходов в условиях пандемии коронавируса может заставить россиян решить финансовую проблему с помощью кредита. Самое простое решение является ошибочным, потому что создаст заёмщику ещё большие трудности в будущем.
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