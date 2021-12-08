В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно

Зампредседателя комитета по экономической политике Станислав Наумов и председатель комитета по труду Ярослав Нилов обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением обязать аптеки продавать лекарства поштучно. По задумке парламентариев, такая инициатива должна помочь россиянам сэкономить средства на лечении. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо Наумова и Нилова.

Парламентарии отмечают , что лекарства можно продавать без нарушения целостности упаковки — блистерами или ампулами. Они также уточнили, что им приходит много обращений от граждан, обеспокоенных ростом цен на препараты.

Согласно приказу Минздрава № 403н от 11 июля 2017 года «допускается» нарушение вторичной (потребительской) упаковки в случае, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше содержащегося в целой потребительской упаковке. Однако, как заметили Нилов и Наумов, дело в формулировке.

Сама формулировка «допускается», оставляет возможность нарушения упаковки и продажи покупателю части лекарственных препаратов исключительно на усмотрение аптеки, — уточнили парламентарии.

Таким образом, далеко не все учреждения готовы идти навстречу покупателям. Зачастую медикаменты реализовываются только в заводских упаковках.

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