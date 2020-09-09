Российская фотомодель погибла в Италии

https://static.news.ru/photo/e6fc9da2-f356-11ea-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Fedorova/Facebook.com

Российская фотомодель Галина Фёдорова погибла на острове Сардиния в Италии. Об этом в социальной сети сообщила её мать Татьяна.

Женщина рассказала, что лодка, в которой находилась девушка, перевернулась из-за сильных волн. Спастись ей не удалось.

Мать поделилась также историей жизни дочери. Галина окончила модельные курсы в Уфе, затем получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и «пыталась выбраться из нищеты». Последние несколько лет девушка жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошёл инцидент.

Ранее в Лос-Анджелесе погибла модель Яна Лаврентьева. Девушку сбил на пешеходном переходе водитель внедорожника, когда она остановилась снять неудобные туфли на зелёный свет. Рядом с Яной в тот момент были муж и друзья. В полночь компания вышла из ресторана и направилась в ближайшее кафе. Яна с друзьями переходили дорогу, когда девушка остановилась, воспользовавшись ещё горевшим зелёным сигналом светофора, чтобы снять неудобную обувь. Тут-то её и настиг спешивший водитель, писал NEWS.ru.