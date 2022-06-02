России разрешили производить запчасти для зарубежных самолетов Российским компаниям разрешили производить детали для Airbus и Boeing

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Компаниям в России разрешили производить детали для перешедших в пользование РФ зарубежных самолетов Airbus и Boeing, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации. Отмечается, что ведомство выдала пяти отечественным компаниям сертификаты и документацию по ремонту самолетов и выпуску запчастей. Также часть российских компаний будет заниматься собственными разработками интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования.

Такие сертификаты позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами, — отмечает издание.

Ранее стало известно, что предприятия стран ЕАЭС будут производить детали и узлы для российского самолёта МС-21. Об этом рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. Министр пояснил, что работа с рядом стран в рамках дорожной карты по развитию гражданского авиастроения уже ведётся.

Предложение от России по поводу производства деталей для самолёта поступило всем странам союза. Но на сегодня полный перечень конкретных механизмов, по которым будут налажены поставки, пока не определён.