России предсказали новый пик смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/23efe924-0f3d-11eb-8499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты в целом констатируют, что увеличение смертности отстаёт от роста заболеваемости примерно на две недели, а в данный момент в России фиксируются новые рекорды по заразившимся за всё время пандемии. Эти показатели уже превосходят пики, которые Россия пережила весной 2020 года.

Причину этого эксперты видят в повсеместном игнорировании масочного режима. По их мнению, ситуацию спасёт не роспуск школьников по домам, а широкое применение вакцины и введение больших штрафов за то, что граждане подвергают себя и других опасности, — пишут «Известия».

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетёсов назвал виной всему халатность людей, которые не носят маски и игнорируют другие предписания, призванные снизить распространение коронавируса.

Нетёсов также сказал, что каникулы для школьников не дадут желаемого эффекта, так как дети не будут ходить в школу, но продолжат контактировать со сверстниками, но уже без масок и без присмотра.

Как сообщал NEWS.ru, в общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели.