Песков: России очень-очень не хватает мигрантов

https://static.news.ru/photo/1e7cb55a-9852-11eb-8037-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов. В первую очередь — в строительстве и сельском хозяйстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такова реальность, которая свидетельствует о том, что «вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год».

Этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов постройки. Мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть, — заявил Песков.

Он добавил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам. В связи с этим отказался комментировать сообщения о нарастающей социальной напряжённости в обществе.



Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов назвал напряжённой ситуацию со взаимоотношением россиян и мигрантов. По его словам, отношение граждан страны к приезжим на заработки ухудшается. В прошлом году негативный настрой был отмечен почти у каждого четвёртого россиянина. Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил это психологией людей, которые склонны искать виноватых извне в периоды ухудшения жизни внутри страны.

Как писал NEWS.ru, он предположил, что Россию в ближайшее время ожидает наплыв трудовых мигрантов. В результате возобновления авиасообщения со Средней Азией в страну могут въехать порядка миллиона иностранцев. При этом приток рабочей силы, по словам Коженова, уже заметен: в марте количество резюме от приезжих выросло более чем на 50% по сравнению с началом года.