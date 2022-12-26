Росреестр сократит срок регистрации прав на недвижимость до одного дня

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К 2025 году срок регистрации недвижимости (кадастровый учет) и прав на жилье в Росреестре не будет превышать один день, сообщил глава федеральной службы Олег Скуфинский. В разговоре с РБК эксперт подчеркнул, что информацию об объектах недвижимости можно будет получить в течение одной минуты. По словам Скуфинского, на текущий момент срок регистрации прав и кадастрового учета составляет около двух дней.

Важная задача — достижение «цифровой зрелости» и повышение качества государственных услуг и сервисов. Уже сегодня мы сократили срок кадастрового учета и регистрации прав до двух дней, более 85% электронных ипотек регистрируем менее чем за 24 часа, — сообщил Скуфинский.

По его словам, Росреестр разрабатывает Единую цифровую платформу пространственных данных, в которую входят сервисы, позволяющие получать информацию за максимально короткие сроки. Скуфинский отметил, что сначала данная платформа будет тестироваться в регионах. Сначала она станет доступна в Краснодарском и Пермском краях, Республике Татарстан, а также в Иркутской области. Уже к 2024 году количество пилотных регионов увеличится до 20.

Руководитель федеральной службы подтвердил ранее анонсированное создание приложений, которые упростят регистрационные действия и получение информации об объектах недвижимости. Их, как указал Скуфинский, запустят в работу в 2023 году. А с 2023–2024 года планируется создание еще девяти дополнительных сервисов.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении законопроект, сокращающий сроки принятия решений о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что сроки согласования отдельных процедур, действующие с 2014 года, нуждались в пересмотре и актуализации.