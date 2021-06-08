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Росприроднадзор повысит штрафы и по-другому будет оценивать ущерб экологии

07:16, 08 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ущерб природе при промышленных авариях будут оценивать по-новому. Росприроднадзор планирует усовершенствовать методику и хочет, чтобы правительство увеличило штрафы за такие нарушения, заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью ТАСС.

Мы надеемся, что да. Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте! Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но я не вижу проблему в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать, — сказала она.

Что касается оценки ущерба — ведомство планирует сделать методику более прозрачной и понятной для всех участников рынка. Это позволит избежать ситуаций, как в Норильске, «когда толкование методики привело к разности позиций».

С 1 августа Росприроднадзор также будет публиковать экологические антирейтинги российских компаний. В ведомстве собираются определить, насколько эта схема рабочая.

Ранее россиянка опубликовала в Сети видео, на котором показала, как власти Бурятии «заботятся» о Тункинском национальном парке. Девушка возмутилась, что прямо на территории природоохранной зоны раскинулась многокилометровая свалка.

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