Росприроднадзор и РФС проведут совместную акцию в 73 городах России 1,5 тысячи футболистов примут участие в акции по уборке территории в своих городах

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Росприроднадзор и Российский футбольный союз (РФС) проведут совместную экологическую акцию по уборке территории в своих городах, сообщается в пресс-релизе природоохранного ведомства, поступившем в редакцию NEWS.ru. Акция продлится с 6 по 12 сентября в 73 городах страны и в ней примут участия около 1,5 тысячи футболистов, их тренеры и родственники. Мероприятие организовано в поддержку Международной детско-юношеской премии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Экология — дело каждого».

Спорт играет важную роль в жизни каждого человека. Спорт — это здоровый образ жизни. Наша премия тоже про здоровье. Мы прививаем детям экологические привычки. Футбол — одна из самых любимых, народных игр. Она объединяет единомышленников по всему миру. Так же и наша экологическая премия. Задача — всем вместе сделать так, чтобы наша планета была чище, чтобы мы могли оставить ее будущим поколениям здоровой. Благодарим Российский футбольный союз за поддержку нашей премии, — говорится в сообщении.

5 сентября президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов, об этом он заявил на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке. Глава государства выразил сожаление, что движение когда-то «сошло на нет».

Президент прилетел в Камчатский край 5 сентября. В ходе визита глава государства принял участие во Всероссийском экологическом молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край».