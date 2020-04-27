Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/bf8c970a-884d-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам правильного питания в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Свою работу в рамках запуска горячей линии начали специалисты информационно-референсного центра для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания. Эксперты, осуществляющие деятельность на базе ФГБУИН ФИЦ, будут помогать россиянам подбирать подходящий рацион для себя и своих детей.

Граждане РФ получат ответы на интересующие их вопросы по указанной теме от высококвалифицированных диетологов.

При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище. Горячая линия работает ежедневно без выходных дней с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Телефон: 8 (495) 150-95-41, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее передавал NEWS.ru, новые правила будут разработаны для заведений общепита после завершения пандемии коронавируса. В частности, будет предусмотрена защита обслуживающего персонала, посетителей и расстояния.