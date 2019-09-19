Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях.
В ведомстве подчеркнули, что россияне выступают категорически против размещения кафе и баров, реализующих алкоголь, в жилых домах. Граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что продажа алкоголя в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров в скором времени может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», поддержали в правительстве РФ.