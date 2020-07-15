Роспотребнадзор уточнил, кто должен соблюдать самоизоляцию по приезде в РФ

https://static.news.ru/photo/80764874-c6ad-11ea-ade9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все лица, прибывающие в Россию вывозными международными рейсами, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Соответствующий документ за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликован на официальном портале правовой информации.

Подпункт 1.1 пункта 1 после слов «в Российскую Федерацию» дополнить словами «вывозными международными рейсами», — говорится в тексте документа.

Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для иностранцев, которые прибыли в Россию для работы.

Ранее в ведомстве отмечали, что приезжающие из-за рубежа больше не обязаны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию. С 15 июля им достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19. Если при себе у приезжающих не будет такой справки, то им придётся в трёхдневный срок пройти тест на коронавирус и подтвердить отсутствие заболевания.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

15 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиационные власти РФ в ближайшее время представят информацию о запуске международного авиасообщения, писал NEWS.ru.