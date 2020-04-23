Роспотребнадзор: тесты на COVID-19 делают более 400 лабораторий РФ

https://static.news.ru/photo/dccf131e-8542-11ea-994f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тесты на выявление коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ делают 438 лабораторий, 38 из них — частные, сообщили представители Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что сейчас любое подобное предприятие, включая коммерческие и негосударственные, вправе начать принимать материалы для анализов на COVID-19, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

На сегодняшний день, помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 294 лабораториях при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности, — передаёт ведомственный портал.

За последние сутки в РФ скончались 42 человека, заражённых COVID-19. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек. Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заболевания, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи, из них почти 2 тысячи подтвердили в Москве. Выздоровели около 4,9 тысячи граждан.

В мире заразились примерно 2,6 млн человек. Погибли более 183 тысяч, поправились свыше 713 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн анализов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек, писал NEWS.ru.

Российские производители уже зарегистрировали 17 систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находятся в процессе регистрации. Уже в мае частные лаборатории могут начать массовый приём материалов на антитела.