Роспотребнадзор снял введённые из-за пандемии ограничения в детских лагерях

Детский лагерь / Фото alexkorobov2019 / Shutterstock.com

Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в российских детских лагерях сняты в этом году. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на третьем заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, сообщает ТАСС.

Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты, — сказала она.

​​​​​​Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко ранее выступила с инициативой сделать закрытыми пляжи детских лагерей и центров от посторонних. Соответствующие поправки в Водный кодекс и закон о гарантиях прав ребёнка доработали совместно с Минприроды, Минюстом и Минпросвещения. По её мнению, нужно создать условия, в которых детские лагеря смогут обособленно использовать водные зоны и береговые полосы. Также в законопроекте использовано понятие «территория отдыха детей». Проект направлен на обеспечение безопасности детей.

Ранее стало известно, что кабмин РФ направит в 2022 году около 7,5 млрд рублей на программу возврата половины стоимости путёвки на детский отдых. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его оценке, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.