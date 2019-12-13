https://static.news.ru/photo/fe9f1c9e-1e29-11ea-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com

Специалисты ведомства призывают быть бдительными при выборе и употреблении алкоголя.

Помимо давно известных рекомендаций, таких как не покупать алкоголь с рук или в киосках, Роспотребнадзор не советует покупать спиртное в Интернете, так реализация выпивки через Сеть в России запрещена, говорится в памятке ведомства.

Кроме того, алкогольная продукция обязательно должна быть зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), а проверить это можно ещё до покупки при помощи смартфона. Для этого на гаджет нужно загрузить приложение «АнтиКонтрафакт Алко», которое позволит проверить каждую бутылку или коробку на подлинность. Приложение бесплатно и доступно на всех популярных мобильных операционных системах.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семёнова призвала россиянок отказаться от губной помады во время распития шампанского в новогоднюю ночь.