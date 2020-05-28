Роспотребнадзор рекомендовал, но не обязал сдавать ЕГЭ в масках и перчатках

https://static.news.ru/photo/8faa89ae-a0e2-11ea-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Рекомендации Роспотребнадзора для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное надевание на выпускников масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.

В рекомендациях не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. При плохой переносимости ребёнком маски или перчаток их можно будет снять, — сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве считают ношение масок и перчаток мерой необходимой даже на экзаменах. По мнению специалистов, проветривание и минимальное количество детей в помещении снижают риск инфицирования, но в некоторых случаях «одной социальной дистанции может не хватить».

Как писал NEWS.ru, технологии, которая могла бы позволить провести ЕГЭ дистанционно, в настоящее время объективно нет. Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Единый государственный экзамен в текущем его формате позволяет обеспечить абсолютно равные условия для всех участников, обеспечить объективность полученных результатов. Чиновник также напомнил, что школьники, которые не смогут сдать экзамен в установленные даты, смогут воспользоваться резервными днями.