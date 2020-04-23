Роспотребнадзор оценил влияние пожаров у ЧАЭС на радиационный фон в России

https://static.news.ru/photo/382b4858-8562-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua/Global Look Press

Радиационная обстановка в РФ является стабильной, превышения естественного фона местности не фиксируется, несмотря на пожары в районе Чернобыльской АЭС на Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. С 6 апреля специалисты ведомства провели более 120 измерений мощности дозы гамма-излучения. Все показатели находились в пределах нормы.

Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с пожарами и за радиационной обстановкой.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Огонь уничтожил большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.

Как передавал NEWS.ru, к 22 апреля начавшийся у Чернобыля пожар добрался до границы Белоруссии.