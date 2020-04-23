Роспотребнадзор оценил влияние пожаров у ЧАЭС на радиационный фон в России

Радиационная обстановка в РФ является стабильной, превышения естественного фона местности не фиксируется, несмотря на пожары в районе Чернобыльской АЭС на Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. С 6 апреля специалисты ведомства провели более 120 измерений мощности дозы гамма-излучения. Все показатели находились в пределах нормы.
Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с пожарами и за радиационной обстановкой.
Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Огонь уничтожил большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.
Как передавал NEWS.ru, к 22 апреля начавшийся у Чернобыля пожар добрался до границы Белоруссии.
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