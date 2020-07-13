Роспотребнадзор не намерен смягчать требования к лагерям и санаториям

https://static.news.ru/photo/a7013cd8-c5b3-11ea-85dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Выезжать для отдыха в детских лагерях и санаториях за пределы области и края могут только школьники, живущие в Арктической зоне и городах федерального значения. Остальные будут проводить каникулы в своём регионе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, требования к организации перевозок детей автомобильном транспортом минимальны — они включают уборку и дезинфекцию. Но для путешествий на самолёте или поездом установлены более строгие правила.

Необходимо предусмотреть доставку и посадку детей по заранее подготовленным маршрутам («зелёный коридор») для изоляции от других пассажиров, проведение термометрии перед выходом на посадочные платформы, запрет посадки больных детей и сопровождающих их лиц, использование работниками пассажирского комплекса средств индивидуальной защиты, проведение уборок подвижного состава с использованием дезинфицирующих средств, — перечислили в Роспотребнадзоре.

В связи с пандемией коронавируса согласно рекомендациям ведомства, опубликованных 3 июля, отдых большинства детей предусмотрен только в пределах субъектов, где они проживают. Также численность групп или отрядов не должна превышать 50%, а спальные места должны находиться в 1,5 друг от друга. Запрещён выход за пределы лагеря отдыхающих и сотрудников. Смягчать эти меры пока не планируется, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская сообщила, что в российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой открылись и начали работу 545 детских лагерей.

Детские лагеря могут начать принимать отдыхающих из других регионов уже к августу. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов. По словам чиновника, к 1 июля открыли четыре детских центра — «Орлёнок», «Артек», «Смена» и «Океан», правда, пока только для детей из своих регионов. По словам Грибова, вопрос приёма в лагеря детей из других регионов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.