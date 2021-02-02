Роспотребнадзор: Контроль за школьниками на ЕГЭ ужесточат

https://static.news.ru/photo/e12a7790-65a8-11eb-89c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил, что в 2021 году будет введен ряд изменений для усиления контроля над школьниками во время сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ). Например, в кабинетах школ установят специальные устройства, блокирующие связь.

Также появится больше центров онлайн-наблюдения, а искусственный интеллект начнут использовать для анализа почерка в тестах, отметили в Роспотребнадзоре. Если нейросети что-то не понравится, работы могут отправить на повторную проверку на стол к учителю. А при возникновении вопросов и после такой проверки, специалисты ведомства могут отсмотреть видеозаписи с экзамена.

Центры онлайн-наблюдения работали в 38 регионах, а в этом году их развернут уже в 69 субъектах. Эффективно пресекать нарушения на экзаменах удается с помощью блокираторов радиосигнала, которые сейчас устанавливаются, — пишет издание Daily Storm со ссылкой на данные ведомства.

Эксперты назвали решение Роспотребнадзора вполне логичным. Руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с изданием сообщила, что основная нагрузка на наблюдателей идёт во время одновременной сдачи обязательных ЕГЭ. В этот момент в аудиториях по всей стране очень много детей, и все они пишут примерно одинаковые материалы.

Единственной проблемой усиления контроля она видит неприятные моменты, которые фиксировались и ранее: когда неизвестные лица подключались к трансляциям и пускали в эфир ролики стороннего содержания.

Систему государственного репетиторства, призванную помочь школьникам подготовиться к будущим экзаменам, предложили создать в России. Как писал ранее NEWS.ru, инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.