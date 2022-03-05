Рособрнадзор: речи об отмене ЕГЭ в России нет

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов по отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). В ведомстве уверены, что аттестацию проведут несмотря на возможные ограничения, пишет ТАСС.

Понятно, что пока об отмене единого государственного экзамена <...> речи нет. Риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем. Пока у нас твёрдое ощущение, что экзамен мы провести сможем, какие бы новые ограничения ни вводились, то есть это не будет являться для нас серьёзной помехой, — сообщил Музаев во время заседания комиссии «Единой России» по образованию и науке.

Говоря о проведении всероссийских проверочных работ (ВПР), Музаев рассказал, что на следующей неделе планируется организовать встречу с представителями российских лицеев.

Ранее председатель комиссии «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва внесла предложение о приостановке проведения всероссийских проверочных работ. По её словам, это решение могло бы снизить давление как на учителей, так и на школьников.

9 февраля пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что ЕГЭ для учеников 11-х классов не будет отменяться в его существующем варианте. Речь идёт только об усовершенствовании экзамена, который проводится каждый год.