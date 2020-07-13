Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и истории прошли в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/e0354b14-c506-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике и истории состоялись без каких-либо сбоев или нарушений, сообщили в Рособрнадзоре. Так, результаты экзаменов будут доступны не позднее 27 июля.

Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме, без серьёзных сбоев и нарушений, — следует из официального сообщения ведомства.

По данным Рособрнадзора, заявки на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тысяч человек, из них 143 тысячи приходятся на выпускников 2020 года. В то же время на единый государственный экзамен по истории зарегистрировалось около 120 тысяч участников, в том числе 104 тысячи выпускников текущего года.

Основная волна сдачи ЕГЭ продлится до 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа. Испытания в этом году сдадут только выпускники, планирующие поступить в вузы. В целом на участие в ЕГЭ зарегистрировались порядка 714 тысяч граждан. 29 и 30 июня состоялся пробный экзамен. Экзамены по обществознанию и химии участники ЕГЭ будут сдавать 16 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что его обнадёживают первые итоги единого госэкзамена. По его словам, они демонстрируют, что качество перестроенного в период пандемии образовательного процесса не пострадало.