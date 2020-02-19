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Эксперты Росконтроля исследовали ядра орехов миндаля в упаковке пяти популярных брендов: «Дары природы», Nature Foods, Globus, Fine Life и Aro. В итоге продукция двух последних марок была забракована из-за наличия плесени, остальные — соответствовали требованиям безопасности по всем показателям.

В орехах брендов Fine Life и Aro содержание плесеней превышает максимально допустимое. Данная продукция признана небезопасной, — сообщили в Росконтроле.

По органолептическим показателям проверку прошли все образцы миндаля. Ядра были неповреждённые и без лишней влаги. Лишь у бренда Aro выявили небольшой процент недоразвитых, усохших ядер. В миндале этой марки также содержание жира оказалось на 20% меньше заявленного. Пестицидов и микотоксинов ни в одном образце обнаружено не было.

Как писал NEWS.ru, исследователи Росконтроля проверили в лаборатории оливки брендов Bonduelle, Iberica, Maestro de Oliva, ITLV и Ideal. Тесты показали, что во всех образцах отсутствуют пестициды и консерванты. При этом порадовал и уровень токсичных элементов. У всех производителей он очень низкий. Меньше всех жадничал Maestro de Oliva, в их банках оливок содержится примерно 44%. Самым скупым производителем оказался Ideal с 34%.