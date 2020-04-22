Роскомнадзор прекратил плановый контроль за СМИ

https://static.news.ru/photo/b3544780-84c9-11ea-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал об изменениях в контроле над СМИ. По его словам, Роскомнадзор приостановил плановый надзор.

Об этом ведомство попросили в Минкомсвязи, передаёт «Интерфакс».

В Роскомнадзоре объяснили, что мероприятий по проверке не будет до 30 июня. При этом внеплановые проверки будут проводиться в случае наличия оснований.

Как ранее писал NEWS.ru, интернет-форум «Двач» (2ch.hk) оказался среди заблокированных Роскомнадзором сайтов. Ресурс промедлил с удалением «плана введения комендантского часа для обороны Москвы», который власти признали опасным фейком.