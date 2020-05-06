Роскачество запустит мониторинг товаров с защитой географического указания

https://static.news.ru/photo/481e259c-8f7a-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество с 12 мая приступает к регулярным исследованиям товаров с защищёнными географическими указаниями (ЗГУ) и наименованиями места происхождения товаров (НМПТ).

Роскачество будет вести эту работу совместно с коллегами из Роспатента.

Ранее эксперты организации при исследованиях неоднократно обращали внимание на товары, наименования которых связаны с определённым регионом, но выпускаемые в совершенно других субъектах страны.

Как рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов, при тестировании встречалось «Вологодское масло», произведённое в Челябинске, и башкирский мёд из Ленинградской области.

Наша задача в рамках нового направления деятельности — донести до потребителей, кто из производителей действительно следует требованиям, установленным для региональных брендов, а кто пытается продать свою продукцию неправомерно, использовав привычные россиянам названия, — приводит его слова «Коммерсант».

Как писал ранее NEWS.ru, эксперты Роскачества рассказали, как правильно размещать продукты на полках холодильника и избежать их порчи.