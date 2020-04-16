Роскачество предупредило о плесени и кишечной палочке в творожной массе

https://static.news.ru/photo/54205b26-7fa3-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества накануне празднования Пасхи провели исследование творожной массы с изюмом. В результате проверки в нескольких образцах были обнаружены плесень и кишечная палочка.

В общей сложности эксперты изучили 19 самых распространённых торговых марок в РФ. Каждая творожная масса прошла программу испытаний из 67 показателей.

В одном из образцов Роскачество обнаружило группы бактерий кишечной палочки, в продукции пяти других торговых марок специалисты выявили превышения по содержанию плесени. Также выяснилось, что в одной из проверенных творожных масс норму превышает содержание свинца.

Кроме того, образцы творожной массы были исследованы на содержание 27 наименований антибиотиков, обнаружены следы препаратов в двух товарах: в одном — клоксациллина, в другом — линкомицина. При этом выявленные количества не превышают границы, установленные техническим регламентом, — говорится в сообщении Роскачества.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роскачества изучили консервированную кукурузу 33 торговых марок, представленных в российской рознице.