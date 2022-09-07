Рошаль призвал пересмотреть дело врачей, осуждённых за убийство младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Рошаль

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал пересмотреть дело врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных накануне за убийство младенца. По его словам, которые приводятся на сайте палаты, на вынесших решение присяжных оказывалось прямое давление со стороны суда, а судмедэкспертиза не выдерживает критики.

По словам Рошаля, перед вынесением вердикта председательствующий судья откровенно доказывал присяжным состоятельность обвинения и убеждал их не верить подсудимым и их адвокатам, фактически выступив в роли прокурора. Экспертов допросили в отсутствие присяжных, что тоже повлияло на вынесенный приговор, считает именитый врач.

Произошедшее — это огромная трагедия для врачебного сообщества и, следовательно, для россиян. <...> Мы требуем роспуска этого состава коллегии присяжных и повторного рассмотрения дела с проведением повторной судебно-медицинской экспертизы при участии профессиональных врачебных сообществ, — заявил Рошаль.

Он добавил, что ему стыдно за этот суд. Медицинское сообщество сейчас напряжено, его реакция вызывает опасения, также предупредил доктор.

Ранее калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич приговорили к девяти с половиной и девяти годам колонии общего режима соответственно за смерть ребенка в роддоме № 4. Сперва решение вынесли присяжные в Мособлсуде, затем его поддержало гособвинение. Прокурор просил приговорить Белую к 15 годам лишения свободы, а Сушкевич — к 13 годам.

По версии следствия, Белая отчитала врачей за оказание реанимационной помощи ребенку, который был в тяжелом состоянии, и поручила Сушкевич убить его. Та ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния, в результате чего он скончался.