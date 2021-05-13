Золотов объяснил Путину, почему Росгвардия не станет охранять школы

https://static.news.ru/photo/0783e102-b3f0-11eb-ba26-96000091f725_660.jpg Виктор Золотов Фото: Russian National Guard/Global Look Press

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) не сможет взять под охрану все российские школы. Об этом предупредил глава ведомства Виктор Золотов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передаёт ТАСС.

По его словам, всё упирается в две ключевые проблемы — деньги и кадры: ни финансирования, ни людей на такую задачу не хватит. Поэтому, считает директор Росгвардии, охранять школы должны частные охранные предприятия (ЧОПы).

Кроме ЧОПов, кроме технической и физической охраны там невозможно больше осуществить никакую защиту. Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность ещё нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП, — объяснил Золотов.

Он уточнил, что средняя стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тысячи рублей в месяц.

Тем не менее, заверил Золотов, возглавляемое им ведомство усилит контроль за требованием технической оснащённости охраны школ.

Передать охрану школ в ведение Росгвардии или других правоохранительных структур после вооружённого нападения на гимназию в столице Татарстана предлагал председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек — семеро детей и две учительницы. Ещё 23 получили ранения.

Нападавший арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал разработать и внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах и антитеррористической защищённости образовательных учреждений.