Росгвардейца обвинили в жестоком обращении с котом

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о тестировании на коронавирус. По её словам, анализ должны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.

Она отметила, что все случаи этой инфекции рассматриваются как СOVID-19, передаёт РИА Новости. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ, — подчеркнула она. Ранее NEWS.ru писал, что...