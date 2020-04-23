Общество

Росгвардейца обвинили в жестоком обращении с котом

22:12, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия проведёт проверку обращения мужчины о жестоком обращении с животным со стороны её сотрудника. Он заявил, что силовик плохо обращался с его котом.

С соответствующим заявлением хозяин животного обратился в ОМВД по районам Силино и Старое Крюково Зеленограда, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник Росгвардии устроил ДТП в Санкт-Петербурге: он протаранил два автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После этого он начал мастурбировать на улице.

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