Росгидромет: тепло придет в регионы ЦФО на майские праздники

https://static.news.ru/photo/b7c5c70a-8af8-11ea-8381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что температурный фон, характерный для середины мая, установится в Центральном Федеральном округе РФ со 2-3 мая.

Начиная с Рязанской, Калужской, Тульской области, Курской, я уже не говорю про Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую область — здесь везде температура, со 2-3 мая поднимется на 6-8 градусов, — отметил специалист в видеоинтервью изданию «Российская газета».

По его словам,среднесуточные температуры будут больше характерны для середины июня. Например, в Тульской, Рязанской, Калужской областях столбики термометров поднимутся до 22-25 градусов.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Уральского федерального округа и Западной Сибири май будет особенно тёплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что по всей России в мае будет наблюдаться температурный фон, превышающий норму.