Вильфанд рассказал, когда на Сахалине кончатся дожди Вильфанд заявил, что ливни на Сахалине кончатся 9 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После обильных ливней, которые обрушились на Приморье и Сахалин, в этих регионах ожидается улучшение погоды, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с 9 октября там станет намного меньше осадков, хотя точный прогноз сделать сложно, так как регион находится во власти мощного циклона, и все процессы там происходят очень быстро.

Обильные осадки на Дальнем Востоке прекратятся, но возможны кратковременные дожди. В первой половине следующей недели в Приморье и на Сахалине температура будет достаточно высокая — около 15 градусов днем. Хотя воздушные массы с океана идут и с юга, и с севера, они теплые, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что по ночам там ожидается от 5 до 10 градусов. А к концу недели столбики термометров еще поднимутся: ночью на Сахалине и в Приморье ожидается около 7–10 градусов, а днем — 14–17 градусов.

Ранее на Сахалине ввели режим ЧС из-за серьезного потопа, вызванного тайфуном. Об этом сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. По его словам, в городе оказались подтопленными более 20 домов. Кроме того, без электроснабжения остались 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживают 2602 человека.