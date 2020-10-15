Бояться уже поздно: что делать, если ваш близкий заболел COVID-19

Один из главных страхов россиян во время пандемии — узнать, что их близкий заразился коронавирусной инфекцией. В лучшем случае заболевшего человека оставят на домашнем лечении, в худшем — переведут в стационар. Какое бы решение ни приняли врачи, родственникам пациента придётся изменить уклад своей жизни. О том, что делать, если ваш близкий столкнулся с COVID-19, — в материале NEWS.ru.

Если у человека, с которым вы живёте, обнаружили коронавирус, следует немедленно изолироваться в квартире и вызвать врача на дом. Кроме того, нужно оформить больничный и взять мазки для теста на COVID-19. Коронавирус может не передаться от одного родственника к другому, даже если они близко контактировали. Однако до получения результатов анализа следует находиться дома и сообщить о произошедшем тем, с кем вы контактировали за последние 14 дней, в частности работодателю, коллегам и знакомым. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Если человеку назначили домашнее лечение, следует ограничить его контакты с другими проживающими в квартире. Кроме того, у заражённого должна быть отдельная посуда. Помещение необходимо регулярно проветривать и использовать в нём ультрафиолетовые лампы, пояснил специалист.

В комнату к больному нужно заходить только в маске, перчатках и одноразовом халате. Ухаживать за родственником должен один самый здоровый член семьи. При этом раз в неделю нужно сдавать мазки на коронавирус, чтобы себя обезопасить. Если близкого, заболевшего коронавирусом, увезли в больницу, квартиру следует продезинфицировать хлорсодержащими или спиртовыми 70% растворами — они убивают COVID-19 на поверхностях. Необходимо также постирать постельное бельё — достаточно сделать это обычным средством. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов член Российского научного медицинского общества терапевтов

Без паники

Людей, чьи близкие заразились коронавирусом, охватывают тревожность, страх и паника. Связано это, в частности, с тем, что COVID-19 появился в нашей жизни совсем недавно. Когда человек сталкивается с чем-то новым, он начинает додумывать пугающие исходы событий. Кроме того, у россиян ещё нет опыта и знаний того, как вести себя, если близкий оказался в больнице с инфекцией. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Чтобы пережить ситуацию, когда родственник заразился COVID-19, следует думать о хорошем исходе. Не нужно сравнивать протекание болезни близкого с тем, как она проходит у соседа по палате. Стоит помнить о том, что у двух людей заболевание может протекать совершенно по-разному. Не нужно забывать и о том, что оно всё-таки поддаётся лечению.

Если ваш близкий заразился коронавирусом, постарайтесь принять мысль о том, что не всё зависит от вас, поясняет специалист. Вы сделали то, что было в ваших силах, — соблюдали социальную дистанцию, носили маски или хотя бы вызвали скорую при первых симптомах недуга. В этот непростой период следует довериться врачам. Они обладают необходимой квалификацией и в стенах больницы способны помочь больному. Поэтому себя эмоционально «накручивать» не нужно.

Не бойтесь того, что ваш близкий человек находится в больнице. Ведь вы в любой момент можете позвонить ему и поинтересоваться его самочувствием. Правда, у больных не всегда есть силы и желание разговаривать по телефону, так как организм ослаблен и борется за свою жизнь. Не спешите перезванивать, если звонок был сброшен. И главное — верьте в выздоровление близкого. Истериками, причитаниями и слезами вы точно не поможете. А в некоторых случаях даже можете ухудшить его состояние. Держите свои эмоции под контролем. Если будете думать о плохом, обязательно найдёте этому подтверждение. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

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Человеку, который заболел коронавирусом, как и в любой другой сложной ситуации, крайне важна поддержка близких людей. Поэтому если ваш родственник столкнулся с COVID-19, нужно быть рядом с ним — морально и по возможности физически, соблюдая при этом все необходимые меры защиты. Нужно это для того, чтобы заразившийся не чувствовал себя изгоем и «прокажённым». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Анна Неги.

Сейчас многие представители гуманитарных направлений заявляют, что психологические последствия пандемии могут быть страшнее самого вируса. Люди ощущают разделённость, отчуждённость и отсутствие помощи. Нужно пытаться всеми силами избежать этого, особенно если речь идёт о ваших близких. Ведь любая болезнь не делает человека менее ценным или значимым. Разговаривайте с заразившимися близкими и подчеркните озабоченность ситуацией со стороны родных и друзей. Анна Неги психолог психолог

Ели ваш родственник столкнулся с COVID-19, не показывайте ему свой страх и пытайтесь мыслить конструктивно — бояться поздно, необходимо принимать мудрые и взвешенные решения, поясняет психолог. Лучшее лекарство от собственной тревоги — помощь близкому человеку и любимые занятия. Они отвлекут от наплыва негативных мыслей и, главное, улучшат общее состояние. В частности, поднять настроение и улучшить самочувствие поможет прослушивание любимой музыки, отметила специалист.