https://static.news.ru/photo/79558e44-24d0-11ea-8420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Пантелеева, родственница участвовавшего в тренировке Росгвардии школьника из Татарстана, рассказала о прошедшем мероприятии. По её словам, родителей о предстоящих учениях никто не предупредил.

Учителя попросили детей приди в спортивной форме, передаёт «Газета.ru».

В итоге школьники пришли на учёбу, а директор снял их с уроков и вывел на улицу. Там их выстроили и предложили нападать, толкать, пинать и бить кулаками людей, одетых в форму и вооруженных щитами и дубинками, — подчеркнула она.

Женщина отметила, что происходящее на видео записывали не только стоящие рядом дети, но и учительница с директором. Кадры были опубликованы в группах в соцсетях, в которых состояли только ученики.

При этом родители спокойно отнеслись к произошедшему, когда узнали об этом. Собеседница журналистов добавила, что в посёлке Новотроицкое все друг друга знают и, вероятно, никто не хотел конфликта.

Большинство родителей сказали: «Повеселились дети и ладно», — рассказала Пантелеева.

Школьники во время мероприятия не понимали, что происходящее неправильно, уверена она. Однако теперь они разделились на два лагеря: одни хотят пусть жалобы, других устроили учения.

Женщина добавила, что опознавательных знаков на сотрудниках не было. Дети сами рассказали, что силовиками были росгвардейцы.

Они вообще не представлялись, никак не называли себя. Даже их представитель не представился, — заключила она.

Инцидент произошёл в селе Новотроицкое Тукаевского района. Росгвардейцы отрабатывали действия по прекращению массовых беспорядков. По словам пользователей соцсетей, учащихся просили нападать на вооружённых щитами силовиков, а те «скручивали и давали отпор» девятиклассникам.

Ранее NEWS.ru писал, что один из учащихся рассказал о том, как проходили учения. По его словам, один из школьников пострадал.