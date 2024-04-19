Родителям рассказали, как определить готовность ребенка к первому классу Психолог Маракаткина: нужно оценить память и мотивацию ребенка перед школой

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Чтобы понять, готов ли ребенок идти в первый класс, нужно оценить его учебную мотивацию, память, внимание и мышление, рассказала в беседе с aif.ru психолог Елена Маракаткина. По ее словам, важно обратить внимание на саморегуляцию поведения ребенка и его умение общаться.

Специалист отметила, что для первого класса недостаточно навыков чтения и письма, поскольку нужно смотреть на психологическую готовность будущего школьника. Чтобы понять учебную мотивацию, нужно ответить на вопрос, насколько ребенок любознателен на самом деле, есть ли у него желание узнавать что-то новое и готов ли он стараться для приобретения новых навыков.

Следует оценить саморегуляцию поведения ребенка, посмотреть, как он способен выполнить задание, даже если ему очень хочется отвлечься, добавила Маракаткина. Важнее навыков чтения и письма то, как хорошо ребенок запоминает стихи и может ли он находить отличия в похожих картинках.

Психолог уточнила, что еще имеет значение то, как малыш взаимодействует с другими людьми, может ли он договариваться со сверстниками и с уважением относиться к старшим. Если какой-то из этих признаков не совсем развит, лучше повременить с первым классом, подытожила специалист.

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