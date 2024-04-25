Родителям рассказали, что делать при истерике ребенка из-за проигрыша Психолог Соломеина: не нужно спорить с истерящим из-за проигрыша ребенком

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Если ребенок устраивает истерику из-за проигрыша или провала, ни в коем случае не нужно с ним спорить, рассказала «Вечерней Москве» клинический и детский психолог Елена Соломеина. По ее словам, нужно уважать способ реагирования ребенка и искренне его хвалить.

Даже если ребенок провоцирует, не нужно с ним спорить, объяснила специалист. Лучше соглашаться со всем, что он говорит, и только спустя время предложить ему альтернативы. Также нельзя сравнивать его достижения, так как ребенку важно чувствовать, что его принимают любым.

Психолог отметила, что следует уважать выбор и способ реагирования ребенка, а не пытаться внушить ему собственные способы взаимодействия с окружающим миром. Если обесценивать те способы, которыми ребенок справляется с ситуацией, он может почувствовать себя неудачником.

Восторгаться нужно не достижениями и достоинствами ребенка, а им самим, добавила Соломеина. Кроме того, нужно всегда вставать на его сторону, поддерживать и принимать ребенка таким, какой он есть, подытожила психолог.

Ранее психолог центра содействия семейному воспитанию Светлана Самохина рассказала, что во время детских капризов родителям нельзя корить себя или идти у ребенка на поводу. По ее словам, в такие моменты также нельзя останавливать ребенка или запрещать ему плакать.