Родителям рассказали, чего ждать от детей в период переходного возраста Психолог Журавлева призвала родителей готовиться к детскому «сепаратизму» в переходном возрасте

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Психолог Татьяна Журавлева в беседе с NEWS.ru посоветовала российским родителям готовиться к резким перепадам настроения у несовершеннолетних переходного возраста. Она подчеркнула, что подростки ведут себя как дети. По словам эксперта, они могут кричать о том, что уже взрослые, затем стать милыми и улыбчивыми, а уже через пять минут — агрессивными и раздраженными.

Появляется интерес к противоположному полу. Отсюда следуют все остальные изменения: во-первых, тревога по поводу своей внешности начинается и у мальчиков, и у девочек. Во-вторых, желание привлекать к себе внимание, появляется потребность в признании своей ценности от окружающих. В-третьих, переход на новый этап сепарации от родителей. Отсюда, повышенное внимание к самостоятельности. Желание взять полностью свои жизнь только под свой контроль, — добавила Журавлева.

Эксперт также напомнила про юношеский максимализм, когда все воспринимается либо как слишком хорошим, простым, либо слишком плохим, сложным, и середины нет.

И поэтому, часто звучат громкие заявления «я пойду, завтра найду работу и перееду от вас» — кажется, что это легко, хотя по факту, нет, — подытожила психолог.

Накануне Журавлева в разговоре с NEWS.ru посоветовала родителям наладить отношения с детьми до начала переходного возраста при наличии соответствующих проблем. Эксперт добавила, что в подобный период с отпрысками лучше общаться как со взрослыми людьми. Психолог также призвала дать детям больше свободы, не помогать и не советовать, если этого не требуется.

Ранее Журавлева рассказала NEWS.ru, что детский алкоголизм развивается почти в четыре раза быстрее «взрослого», средний возраст знакомства ребенка со спиртным в России — 12 лет. Она подчеркнула, что распознать пагубное пристрастие можно по изменению привычного поведения — скрытности, нервозности, агрессивности, о нем также говорит воровство и частые просьбы «дать денег».